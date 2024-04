Stiri pe aceeasi tema

- Primaria dorește sa acceseze fonduri nerambursabile pentru a putea continua modernizarea liniilor de tramvai din zona Polivalenta și a cartierului Micalaca, astfel ca a actualizat... The post Se incearca obținerea banilor europeni pentru modernizarea liniilor de tramvai de pe Calea Iuliu Maniu și din…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de intensificari ale vantului și vijelii pentru jumatate din țara, județul Arad fiind afectat de... The post Se așteapta intensificari ale vantului și vijelii in județul Arad. ANM a emis avertizari appeared first on Special Arad · ultimele…

- Dupa cum am menționat și in articolul trecut, revenim cu partea a doua a prezentarii bugetului orașului Pecica in care vom prezenta calendarul evenimentelor culturale... The post Ce evenimente culturale ii așteapta pe pecicani in 2024. Partea a doua a bugetului orașului Pecica appeared first on Special…

- Intr-o dimineața din data de 16 februarie, o companie de piese auto din Colinas do Tocantins, regiunea de nord a statului brazilian Tocantins, a fost scena unui furt ingenios. Un individ cunoscut sub numele de „fantoma” datorita abilitaților sale deosebite, a reușit sa sustraga un hidrofor fara a fi…

- Gradinița din Popești-Leordeni a fost inchisa, iar patronii au fost amendați cu 30.000 lei. Firma nu era trecuta drept gradinița in acte și funcționa ca un simplu SRL. Educatoarea care amenința și batea copiii a fost chemata la audieri și urmeaza sa se ia o masura și in cazul ei. Fara sa știe de…

- O mașina a explodat la 200 de metri de o stație GPL dupa ce a alimentat. Șoferul in varsta de 50 de ani a ajuns in stare... The post Explozie in Capitala! O mașina a luat foc dupa ce a alimentat la o stație GPL appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Incendiu la o casa pe strada Jiului. Se pare ca o tigaie a fost uitata pe foc. Chiar in aceste clipe au pornit spre incendiu... The post O oala uitata pe foc a provocat un incendiu la o casa de pe strada Jiului appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .