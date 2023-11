Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Cioaca urmeaza sa fie executat silit, dupa cum a anunțat avocata familiei Elodiei Ghinescu. Pentru ca a ieșit din inchisoare, va avea loc procesul in care se cer daune morale. Cat are de platit fostul polițist.

- "Din Interogatoriul luat de catre Dl. Higginbotham lui Jacob Epstein: - Daca am avea o bara de metal perfect șlefuita, curbata in cercuri armonioase, mai mult sau mai puțin simetrice, aceasta ar putea fi o opera de arta?

- Primarul de Condrița, Andrei Donica, a caștigat procesul in judecata impotriva Comisiei Electorale Centrale. „CEC, obligata sa ma inregistreze și in calitate de candidat pentru funcția de Primar General al Municipiului Chișinau, pe langa cea de Primar de Condrița”, a scris Donica, pe pagina sa de Facebook.

- Transelectrica SA, compania publica de transport al energiei electrice, a anunțat marți ca a pierdut litigiul de la Centrul de Arbitraj de la Viena, inițiat de Luiza Popescu, fost membru al Consiliului de Supraveghere. Aceasta a fost revocata printr-o hotarare AGA din 2021. Compania cu capital majoritar…

- Fostul deputat roman, Cristian Rizea, extradat din Republica Moldova, a pierdut un proces civil impotriva jurnalistei din Romania, Emilia Șercan. Anunțul a fost facut de catre ultima, care a precizat ca Rizea este obligat sa-i achite despagubiri morale in valoare de 25 mii de lei și sa-i prezinte scuze.

- Marcelo Bielsa (68 de ani) nu a rezistat decat patru luni pe banca tehnica a „cainilor”, dar s-a ales cu doua milioane de euro drept daune pentru ruperea contractului. Antrenorul argentinian ceruse despagubiri de 12,9 milioane de euro! Marcelo Bielsa este mai bogat cu doua milioane de euro. Curtea de…

- Ministrul Transporturilor a anunțat ca țara noastra va cere despagubiri pentru pierderile transportatorilor, dupa votul Austriei impotriva aderarii Romaniei la spațiul Schenge. Sorin Grindeanu a menționat ca impactul financiar al pierderilor este de 2% din PIB. Ministrul Transporturilor a declarat,…