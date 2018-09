Stiri pe aceeasi tema

- Fantanile din Piata Unirii, care au fost reabilitate si modernizate, se vor redeschide in 20 septembrie, printr-o reprezentatie a Orchestrei Simfonice Bucuresti si cu un spectacol multimedia, anunta Primaria Capitalei. Fantanile din Piata Unirii vor oferi vizitatorilor show-uri multimedia in fiecare…

- Primaria Capitalei și societatea comerciala S.C. Apa Nova București S.A., compania care opereaza rețeaua de apa și canal din București au anunțat ca vor inaugura fantanile arteziene de la Piața Unirii. Pe langa jocurile de apa, acestea vor avea lumini și muzica, in patru regimuri de functionare: regim…

- Serile distractive continua la Amfiteatrul Palas. Joi, pe 30 august 2018, iesenii sunt invitati la o portie de ras copios cu Andrei Ciobanu si Ionut Rusu. De la ora 21.30, pe scena Amfiteatrului Palas isi vor face intrarea cei doi comedianti, pregatiti sa impresioneze publicul cu poante inspirate si…

- In noptile toride ale lunii august constantenii au iesit la plimbare in Parcul de la Primarie. Si bine au facut. Fantanile din parc sunt luminate in culorile curcubeului, spre bucuria celor mici care se plimba cu bicicletele printre culoarele de lumini. ...

- Muzicienii timișoreni care alcatuiesc formația Implant Pentru Refuz pregatesc de zor un concert unic, in cadrul caruia artiștii vor asigura coloana sonora pentru trei filme de razboi din Arhiva Naționala de Filme digitalizate pentru patrimoniul european. Evenimentul va avea loc in 29 august de la ora…

- ZILELE SEBEȘULUI 2018 continua duminica in ultima zi de festival. Expoziții de meșteșuguri tradiționale, demonstrații, targ de produse parada portului popular ii așteapta pe sebeșeni in prima jumatate a zilei. Seara in parcul Arini iubitorii de folclor vor putea participa la un concert autentic romanesc,…

- Primaria Capitalei vrea sa dea peste 1.500.000 de lei pentru organizarea unor evenimente cultural- artistice dedicate Zilelor Bucureștiului, in contextul Anului Centenarului Marii Uniri. Banii se vor duce pe “concerte muzicale susținute de catre artiști consacrați, intr-un cadru deosebit de atractiv,…

- PROGRAM ZILELE ORASULUI BECLEAN, editia a XVI – a, 783 de ani de la prima atestare istorica 6 – 7 – 8 iulie 2018 Programul zilei de vineri, 6 iulie: 12.00 - Deschiderea oficiala Amplasament: Primaria orasului Beclean …