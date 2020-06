Stiri pe aceeasi tema

- Caz incredibil – parinți, reținuți o jumatate de ora de poliție și sancționați pentru ca doi copii cu dizabilitați s-au urcat pe un tobogan in parc.Comentarii de la acest caz nu iși au rostul, astfel ca redam mai jos postarea de pe Facebook a unui tatic a fost puse intre o situație incredibila de de…

- Reprezentanții Mitropoliei Banatului au cumparat și au donat o gospodarie cu dependințe unei mame cu cinci copii, aflata in mare dificultate, in localitatea Babșa din Timiș. Reprezentanții bisericii au avut sprijinul material al credincioșilor pentru a achiziționa aceasta casa.

- Intre 1 – 7 iunie distracția se muta in online in cadrul festivalului Saptamana de joaca pentru parinți și copii, care aduce la un loc demonstrații de magie, spectacole de teatru, ateliere de gatit,...

- O familie din Dej s-a aflat într-o situație îngrozitoare. Doi tineri frumoși, îndragostiți, cu trei copii, dintre care doi bolnavi se descurcau greu. Baiatul cel mare, deși are doar opt ani, a vazut deja ce înseamna boala, ce înseamna sa treci printr-o operație și sa…

- Accident groaznic, azi-noapte, in jurul orei 00.30, pe DN 2 – E85, in satul Dumbrava, comuna Itești, județul Bacau, dupa de o duba in care se aflau șapte persoane, cinci copii și doi adulți, a intrat intr-un cap de pod, noteaza... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Andrei Ciobanu și Karina Fetica suntcei doi concurenți de la Survivor Romania, care s-au indragostit in timpulcompetiției din Republica Dominicana. Cei doi au facut primele declarațiidespre relația lor, dupa ce au fost eliminați din concurs.Andrei Ciobanu și Karina Fetica au povestit telespectatorilor,…

- 13.520 de lei, salariul de baza al primarului din Sebeș, Dorin Nistor, la care se mai adauga un spor de 25% pentru implementare de proiecte europene, adica un total de 16.900 de lei, salariul brut lunar. Viceprimarul Adrian Bogdan continua topul salariilor de la Primaria Sebeș cu o indemnizație lunara…

- Un barbat care a tusit intentionat spre un politist local, in timp ce incerca sa paraseasca un spital din Cluj, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, urmand sa primeasca o condamnare de 6 luni inchisoare cu suspendare, informeaza…