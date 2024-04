Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Ineu a batut un polițist local. El a fost prins, reținut și arestat pentru 30 de zile. „La nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Ineu se efectueaza cercetari fața de un inculpat, in varsta de 25 ani, cu privire la savarșirea infractiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și alin.…

- Reprezentanții Primariei Cluj-Napoca au facut publice lista salariilor din instituție, valabile la finele lunii martie 2023. Dintre acestea, cele mai mari raman cele evidente, de primar, viceprimar sau șef birou, dar nici salsariile celorlați nu sunt de neglijat, dupa cum nu sunt nici sporurile. Primar…

- Senatul a votat proiectul de lege al celor de la UDMR, in baza caruia un polițist poate lua locul jandarmului in comitetul local convocat in cazul amenințarii ursului. In Maramureș deocamdata nu au fost atacuri ale urșilor, insa prezența lor a fost semnalata in zonele de munte locuite. Potrivit proiectului…

- Un polițist local din Galați a fost agresat in timpul serviciului de un barbat recalcitrant, aflat in stare de ebrietate. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și se afla in custodia Poliției Galați

- Un tanar din Argeș a fost trimis in judecata pentru ultraj raportat la loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. A atacat cu agresivitate un polițist local, iar in urma loviturii acesta a murit la spital, dupa doua saptamani.

- Se fac cercetari dupa un incident grav ce a avut loc recent in Galați. Un polițist local a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de un autoturism. Cazul a ajuns și in atenția procurorilor. Un politist local din Galati a fost ranit si a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit intentionat […] The post Incident…

- Ce poveste de viața ofera fostul polițist local, Florian Liber (eliberat din funcție dupa ce-a fost arestat preventiv). Din cate se știe despre el, nu... The post Liber nu mai e politist local, nu e modest, dar e liber… appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un polițist local care dirija circulația in Cisnadie a fost lovit de o mașina Un polițist local care dirija circulația a fost lovit de o mașina. Accidentul s-a produs pe DJ 106C, in zona Stației de Pompare Apa Cisnadie. Victima a ajuns in stare grava la spital, anunța Mediafax.Accidentul a…