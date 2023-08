Stiri pe aceeasi tema

- Infectiile si spitalizarile cu COVID sunt in crestere in SUA, Europa si Asia. Oficialii din domeniul sanatatii indica drept "vinovat" o subvarianta a tulpinii Omicron a coronavirusului - tulpina care a aparut in noiembrie 2021. Aceasta subvarianta a fost botezata EG.5 sau Eris, relateaza Reuters, conform…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a clasificat EG.5 drept o "varianta de interes", indicand ca ar trebui sa fie urmarita mai atent decat altele din cauza unor mutatii ce ar putea sa o faca mai contagioasa sau mai grava, relateaza Ziare.com.Cu toate acestea, OMS a precizat ca, in acest moment, nu…

- In anul 2022, la nivel mondial, au fost imunizați cu patru milioane mai mulți copii decat in anul precedent, dupa regresul major inregistrat din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit datelor publicate marți de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și UNICEF.

- Organizația Mondiala a Sanatații și Uniunea Europeana au semnat un parteneriat istoric in ceea ce privește implementarea unui nou sistem de control al mobilitații la nivel global, similar cu cel al certificatului verde din pandemia de coronavirus, informeaza Bugetul.In 2022, europarlamentarul Cristian…

- Acum ca escrocheria cu coronavirusul Wuhan (Covid-19) s-a incheiat, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) este ocupata sa puna la cale urmatoarea schema tiranica sub forma unei alte runde de inchideri, de data aceasta pentru a opri 'schimbarile climatice'. Noile amendamente propuse recent la Regulamentul…

- Noua rețea de supraveghere a agenților patogeni va ajuta țarile sa detecteze rapid amenințarile unor boli infecțioase grave, precum Covid-19, care va facilita și schimbul de informații intre state, in vederea prevenirii raspandirii acestora. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat sambata,…

- Organizația Mondiala a Sanatații estimeaza ca pandemia de COVID-19 a provocat in doi ani aproximativ 15 milioane de decese in intreaga lume, potrivit Sky News.Calculele facute de OMS arata ca un total de 336,8 milioane de ani de viața au fost pierduți la nivel global din cauza pandemiei care a fost…