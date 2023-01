Stiri pe aceeasi tema

- Firmele lui Dorinel Umbrarescu și Compania de Autostrazi semneaza, astazi, la sediul Ministerului Transporturilor, contractele pentru execuția tronsoanelor de mijloc ale Autostrazii A7, dintre Buzau-Focșani, informeaza hotnews.ro. Asocierea romana a fost declarata caștigatoare la inceput de decembrie,…

- Intr-o postare pe Facebook, de miercuri, Asociatia Pro Infrastructura precizeaza ca ”lupta epocala” de pe autostrada A0 a fost castigata de chinezi. ”Chinezii castiga lupta epocala de pe Autostrada A0. Dupa cea mai recenta decizie a CNSC de respingere a contestatiei celor de la Ictas, CNAIR este obligata…

- Cum a fost surprinsa Geanina Ilieș, dupa ce a fost vazuta in compania lui Gica Popescu, la un local retras din zona Corbeanca. Paparazzi Playtech.ro au fotografiat-o pe diva chiar dupa ce a reușit sa taie de pe lista una dintre sarcinile ce trebuiau duse la capat inainte de sosirea sarbatorilor de iarna.…

- Voicu Vușcan, administrator al firmei de mezeluri Elit SRL, unul dintre cei mai mari producatori de mezeluri din țara, explica pentru publicul Libertatea ca „e pentru prima oara cand reacționez astfel și nu o fac din razbunare. Noi nu ne razbunam, ci cerem sa fim considerați parteneri adevarați in UE”.…

- O noua divizie a companiei americane, infiintata special pentru a vinde reclame, va functiona in cadrul Uber si va lansa, in curand, doua tipuri de reclame. In primul rand, „reclamele de calatorie”, asa cum le numesc cei de la Uber, vor fi afisate in aplicatie inaintea si in timpul calatoriilor. Firmele…

- Lucrarile la autostrada A7 au avansat considerabil pe lotul 4 Buzau – Focșani. Firmele lui Umbrarescu au inceput sa lucreze in ultimele zile din septembrie, iar in aproximativ o luna au capatat un avans considerabil. Lucrarile au inceput in data de 28 septembrie, iar Umbrarescu are la dispoziție 20…

- Anamaria Prodan Reghecampf a anunțat intr-o postare pe Instagram ca se va implica in politica in cadrul Alianței Pentru Patrie (APP), partidul fondat fostul social-democrat Codrin Ștefanescu și susținut din umbra de Liviu Dragnea. Codrin Ștefanescu este și cel care i-a fost iubit Anei, in trecut. Citește…