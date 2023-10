Stiri pe aceeasi tema

- Mama Alinei Ciobanu, fata din Vaslui ucisa intr-o camera de hotel din Saturn de cea mai buna prietena a sa, Loredana Atanasoaie, a izbucnit in lacrimi in fața Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, unde a fost chemata la audieri.

- O serie de dezvaluiri șocante despre trecutul Loredanei, criminala din Mangalia, au fost aduse presei de catre avocatul acesteia. Tanara a fost adusa luni la Tribunalul Constanta, pentru prelungirea arestului preventiv cu 30 de zile. Loredana Atanasoaie nu a cerut sa fie pusa in libertate, iar instanta…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani au fost uciși de un șofer beat la volan care a intrat in plin... The post Tatal unuia dintre tinerii uciși de șoferul beat, in Alba, a izbucnit in lacrimi: „Ar merita pedeapsa pe viața!” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Tatal unui tanar ucis de șoferul beat a izbucnit in lacrimi: ' Ar merita pedeapsa pe viața! Zici ca a vrut sa ii omoare, nu tu un pic de frana, nu nimic'Trei tineri cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani au fost uciși de un șofer beat la volan, care a intrat in plin in ei. Autoturismul era condus…

- In urma cu aproximativ doua saptamani a avut loc una dintre cele mai mediatizate crime din Romania, asta dupa ce o tanara in varsta de 8 ani și-a ucis cea mai buna prietena și a abandonat-o intr-un parc, din Mangalia. Acum, familia Alinei vrea sa afle ce s-a intamplat cu cardul de bani al fiicei lor,…

- De cand a fost reținuta de oamenii legii, Loredana Atanasoaie, criminala din Mangalia, și-a recunoscut fapta. Adolescenta a povestit cu lux de amanunte cum și-a ucis cea mai buna prietena, pe Alina, și cum i-a dus apoi trupul neinsuflețit in parc, și l-a abandonat sub o banca. Detaliile crimei din Mangalia…

- Tot mai multe detalii despre crima petrecuta in Mangalia, care a șocat intreaga țara, ies la iveala. Loredana Atanasoaie, tanara care și-a ucis cea mai buna prietena și apoi i-a abandonat trupul neinsuflețit sub o banca, in parc, a descris, pas cu pas, cum i-a luat viața Alinei. Ce le-a spus anchetatorilor.

- Cine este Alina, tanara care a fost ucisa cu sange rece in Mangalia. O poveste de prietenie aparent idilica s-a transformat intr-un coșmar, cand cea mai buna prietena a devenit principalul suspect in aceasta oribila crima.