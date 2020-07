Falansterul controversatului călugăr Pasztory, în pragul prăbuşirii, mai este menţinut de localnici Cativa popici metalici mai tin acoperisul falansterului controversatului calugar Pasztory din judetul Satu Mare sa nu se prabuseasca, iar o folie de plastic, pusa si aceasta de localnici, impiedica vremelnic patrunderea apei in incaperile ce au mai ramas. Fosta manastire de calugari, unde in urma cu mai bine de un secol se adaposteau saracii care nu aveau un acoperis deasupra capului si cei care isi donau averile pentru a trai in saracie, se distruge pe zi ce trece, noteaza Agerpres Falansterul, impozant altadata, este astazi o ruina a nimanui, din moment ce nu exista nici in cartea funciara.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

