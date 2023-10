Facultatea cu 36 de candidați pe loc, care a detronat Facultatea de Drept din București Facultatea de Psihologie și Științele Educației a reușit anul acesta sa detroneze Facultatea de Litere și Facultatea de Drept, alte doua domenii consacrate. Anul acesta, la Universitatea din București s-au inregistrat cele mai multe candidaturi din ultimii 14 ani. Potrivit datelor parțiale din luna iulie 2023, anul acesta instituția a atras 43.921 de dosare de […] The post Facultatea cu 36 de candidați pe loc, care a detronat Facultatea de Drept din București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

