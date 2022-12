Facilitați fiscale de 400 de euro pe an la abonamentele pentru practicarea sportului. Lege aprobata Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul de lege prin care se acorda facilitați fiscale la abonamentele pentru practicarea sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic. Limita este echivalentul in lei a sumei de 400 euro anual. S-au inregistrat 260 de voturi „pentru”, opt „impotriva” si trei […] Citește Facilitați fiscale de 400 de euro pe an la abonamentele pentru practicarea sportului. Lege aprobata in Alba24 .