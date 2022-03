Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul conflictului armat din Ucraina, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a luat o serie de decizii care vizeaza flexibilizarea conditiilor de acces pe piata muncii din Romania pentru cetatenii ucrainieni. In data de 07.03.2022 a fost aprobat in sedinta de Guvern un act normativ ce are in…

- Pe fondul conflictului armat din Ucraina, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a luat o serie de decizii care vizeaza flexibilizarea conditiilor de acces pe piata muncii din Romania pentru cetatenii ucrainieni. In data de 07.03.2022 a fost aprobat in sedinta de Guvern un act normativ ce are in…

- Cetatenii ucraineni care intra legal pe teritoriul Romaniei și care nu solicita o forma de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, pot fi incadrati in munca fara avizul de angajare prevazut de Ordonanța Guvernului nr.25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor…

- Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova informeaza agenții economici cu privire la faptul ca cetațenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul țarii noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic, potrivit Legii nr.…

- ANOFM informeaza agenții economici cu privire la faptul ca cetațenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul țarii noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca informeaza agenții economici…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta, luni, ca a semnat contractul de asistenta cu Banca Mondiala pentru imbunatatirea sistemului de pensii. „Am semnat astazi contractul de asistenta cu Banca Mondiala, jalon in PNRR, pentru oferirea de consultanta in vederea imbunatatirii Legii 127/2019,…

- ”Am semnat astazi contractul de asistenta cu Banca Mondiala, jalon in PNRR, pentru oferirea de consultanta in vederea imbunatatirii Legii 127/2019, privind sistemul public de pensii din Romania. Asa cum am promis, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este implicat in aplicarea PNRR si continua,…

- Angajatii din institutiile Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale organizeaza, joi, incepand cu ora 12:00, o actiune de protest in Piata Victoriei, nemultumiti de practica Guvernului de a nu respecta Legea salarizarii, se mentioneaza intr-un comunicat remis miercuri de Federatia Sindicatelor…