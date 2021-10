Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a fost vineri tinta a numeroase stiri bazate pe documente furnizate unor companii de presa de catre fosta angajata Frances Haugen, devenita informatoare, referitoare la efectul nociv al serviciilor si aplicatiilor companiei, transmite Reuters. Stirile citeaza documente si cercetari…

- Romanian President Klaus Iohannis has proposed Dacian Ciolos, leader of the Union to Save Romania (USR) party as a candidate to form a government after the Liberal-led coalition cabinet of Florin Cițu toppled in a vote of no confidence last week, according to Reuters. Ciolos, an ex-prime minister (2015-2017)…

- Membri ai Congresului SUA au atacat marti Facebook si l-au acuzat pe CEO-ul Mark Zuckerberg ca e in goana dupa profituri cit mai mari in timp ce face bravada de siguranta utilizatorilor si au cerut autoritatilor de reglementare sa investigheze afirmatiile unei foste angajate ca gigantul retelelor de…

- O fosta angajata a Facebook aduce acuzatii grave la adresa companiei. Frances Haugen, fosta manager de produs, in varsta de 37 de ani, a marturisit, ieri, in cadrul unei audieri in fata senatorilor americani, ca site-urile și aplicațiile create de Facebook au un impact

- O fosta angajata a Facebook aduce acuzatii grave la adresa companiei. Frances Haugen, fosta manager de produs, in varsta de 37 de ani, a marturisit, ieri, in cadrul unei audieri in fata senatorilor americani, ca site-urile și aplicațiile create de Facebook au un impact

- Dezvaluirile facute de fosta angajata Frances Haugen despre compania Facebook au venit ca o furtuna, care l-a lasat pe Mark Zuckerberg fara 7 milioane de dolari. Printre altele, fostul manager a declarat ca rețeaua de socializare incurajeaza conținutul bazat pe ura, pentru caștiguri materiale. Aceasta…

- Platformele deținute de Facebook incurajeaza voit ura, violența și dezinformarea pentru ca aceasta contribuie la cresterea veniturilor companiei, a acuzat duminica Frances Haugen, fost manager la Facebook in varsta de 37 de ani, in cadrul emisiunii 60 minutes de la CBC News, potrivit CNN și News.ro.…

- Cele doua mari companii au facut anunțurile in aceeași zi, la distanța de cateva ore. Decizia ii privește pe angajații care fie sunt nevoiți sa lucreze de la birou, fie aleg ei aceasta varianta. Pentru aceștia vaccinarea devine obligatorie. Atat Google, cat mai ales Facebook, ofera un anumit nivel de…