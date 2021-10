Facebook schimbă regulile. Totul e legat de activiști și jurnaliști Facebook va schimba regulile legate de atacarea persoanelor publice pe platformele sale si va considera ca activistii si jurnalistii sunt persoane publice. Facebook va schimba regulile legate de atacarea persoanelor publice pe platformele sale si va considera ca activistii si jurnalistii sunt persoane publice ”involuntare”, marind protectiile fata de hartuire si bullying orientate spre aceste grupuri. Afirmația aparține directorului companiei pentru siguranta globala, intr-un interviu acordat in aceasta saptamana, potrivit Reuters. Compania, care cum permite comentarii mai critice la adresa persoanelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook va schimba regulile legate de atacarea persoanelor publice pe platformele sale si va considera ca activistii si jurnalistii sunt persoane publice ”involuntare”, marind protectiile fata de hartuirea si bullingul orientate spre aceste grupuri, a afirmat directorul companiei pentru siguranta…

- Facebook ii va considera de acum inainte pe jurnaliști și activiști drept persoane publice „fara intenția lor” și le va asigura un grad mai mare de protecție impotriva harțuirii și bullying-ului online, a anunțat șeful departamentului de securitate globala al companiei, potrivit Reuters . Compania…

- Facebook ii va considera de acum inainte pe jurnalisti si activisti drept persoane publice „fara intentia lor" si le va asigura un grad mai mare de protectie impotriva hartuirii si bullying-ului online, a anuntat seful departamentului de securitate globala al companiei. Compania Facebook, care permite…

- Social media este o modalitate excelenta de a fi la curent cu toate noutațile despre prieteni și familie și, de asemenea, de a vedea ce face restul lumii, insa uneori poate fi daunatoare pentru sanatatea mintala. Acest lucru este din cauza faptului ca, uneori, oamenii sunt obsedați de social media și…

- Veneția schimba regulile pentru turiști și intenționeaza sa impuna o taxa de acces in oraș. Masura ar urma sa intre in vigoare din vara anului 2022. Persoanele care vor dori sa viziteze orașul-laguna vor plati intre 3 și 10 euro in funcție de sezon, informeaza Bloomberg. Rezidenții și rudele acestora,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca, incepand de duminica, au fost modificate conditiile de calatorie in Germania, astfel ca toate persoanele cu varsta peste 12 ani trebuie sa prezinte la intrarea in tara fie dovada vaccinarii impotriva COVID-19, fie dovada trecerii prin boala sau rezultatul…