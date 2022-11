Facebook lansează o nouă opțiune ce vizează blocarea comentariilor de tip „spam” Facebook le propune o noua opțiune celor care administreaza grupuri, fiind vorba de o funcție ce va permite diminuarea vizibilitații mesajelor nesolicitate, de tip „spam”. Anunțul a fost facut chiar de reprezentanții companiei, pe pagina acesteia: „Vezi mai putine comentarii spam in grupurile tale Pe 16 noiembrie, vom activa o functie noua denumita spam potential, pentru a reduce numarul de comentarii spam din grupurile tale. Vom depista comentariile spam si ti le vom trimite spre analiza. Tu vei decide daca acestea vor fi publicate, refuzate sau vor ramane in stadiul actual”, a u transmis reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

