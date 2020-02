Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana este foarte ingrijorata de extinderea epidemiei de coronavirus, a afirmat joi Isabel Schnabel, membru al Comitetului executiv al BCE, intr-un discurs rostit la Londra, transmite Reuters. "Toti suntem foarte ingrijorati de ce se intampla in prezent in privinta raspandirii…

- Compania americana de social media a anuntat miercuri, intr-un comunicat, ca a interzis reclamele la produsele care se refera la coronavirus in moduri menite sa creeze panica sau care dau de inteles ca produsele lor garanteaza un tratament sau previne ca oamenii sa il contracteze, transmite dpa. „Spre…

- Indicele Dow Jones a deschis luni in scadere cu aproape 800 de puncte, echivalentul unei scaderi de 2,7%, din cauza temerilor cu privire la raspandirea epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Pentru bursele europene, luni a fost cea mai slaba zi din ultimii 4 ani, anunța MEDIAFAX.Indicele…

- Oficialii companiei Samsung au confirmat ca au inchis temporar o fabrica din orasul sud-coreean Gumi dupa ce un angajat a fost depistat cu coronavirus. Pe langa faptul ca a inchis fabrica pana pe 25 februarie, Samsung a transmis ca le-a cerut si colegilor celui infectat sa ramana in izolare.…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) se asteapta pe plan global la o cerere mai scazuta pentru titei in 2020, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, si a anuntat ca productia sa a scazut semnificativ in ianuarie, fiind implementat noul pact privind limitarea furnizarii, transmit DPA si…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a acuzat marti anumite tari bogate ca se afla "intr-o intarziere foarte mare" in ceea ce priveste partajarea informatiilor despre cazurile de coronavirus, solicitand in acelasi timp o mai mare solidaritate internationala in combaterea epidemiei de pneumonie…

- Facebook a anunțat ca va elimina postarile care genereaza dezinformare cu privire la coronavirus, fapt care va insemna o adevarata provocare, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Focarul de coronavirus a starnit un val de sentimente anti-China la nivel global. Informațiile false s-au raspandit…