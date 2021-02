Candva in primavara acestui an, pe iPhone si iPad va intra o vigoare o masura de protejare a intimitatii care are potentialul de a lovi direct business-ul de reclame al Facebook, care se bazeaza pentru targetare pe datele personale colectate de la utilizatori. Pana acum, colectarea datelor personale se facea implicit, utilizatorul trebuind sa opteze express impotriva acesteia. Dupa modificarea ce va intra in vigoare din primavara, utilizatorii de iPhone si iPad vor fi intrebati de la inceput daca permit aplicatiilor pe care le folosesc sa ii urmareasca si sa le colecteze datele personale. Se asteapta…