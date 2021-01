Stiri pe aceeasi tema

- Compania a lansat gama iPhone 12 cu cateva saptamani mai tarziu decat in mod normal, dar numarul mai mare al modelelor si noul look au raspuns cererii de modele actualizate, in special in China. Apple a realizat vanzari bune si in cazul computerelor Mac si al iPad-urilor, sustinute de cererea din partea…

- Numarul de 200 de milioane a fost atins la finalul anului 2020, cand a fost inregistrata cea mai mare crestere a sa. In al patrulea trimestru al anului trecut, Netflix a adaugat 8,51 de milioane de abonati, cu aproximativ 2,5 milioane mai mult decat era asteptat. Astfel, totalul raportat este de 203,7…

- Grupul de ridesharing Uber raporteaza pierderi nete de 1,1 miliarde de dolari, in timp ce Uber Eats a avut venituri duble in T3 Grupul american de ridesharing Uber Technologies Inc a raportat pierderi nete de 1,1 miliarde de dolari in trimestrul trei din 2020, deoarece redresarea afacerilor este obstructionata…

- Uber a pierdut 5,8 miliarde de dolari in primele trei trimestre ale acestui an, cu venituri de 3,1 miliarde de dolari in trimestrul III, in scadere cu 18% fața de aceeași perioada a anului trecut, anunța CNN, relateaza mediafax.Uber resimte impactul negativ continuu al pandemiei asupra afacerilor…

- Amazon.com a obtinut rezultate financiare peste asteptari in trimestrul al treilea, inclusiv cresterea profitului si un avans de 37% al veniturilor, relateaza CNBC, potrivit News.roCompania a realizat un profit pe actiune de 12,37 dolari, peste nivelul anticipat de analistii intervievati de…

- Alphabet a obtinut venituri de 46,17 milioane de dolari si un profit pe actiune de 16,60 dolari pe unitate, fata de 42,90 de miliarde de dolari si 11,29 dolari pe unitate, anticipate de analistii firmei Refinitiv. Veniturile Google Cloud, de 3,44 de miliarde de dolari, au fost peste cele de 3,32 de…

- Compania a realizat un profit pe actiune de 12,37 dolari, peste nivelul anticipat de analistii intervievati de firma Refinitiv, de 7,41 dolari. Veniturile au avansat cu 37%, la 96,15 miliarde de dolari, fata de estimarea analistilor, de 92,7 miliarde de dolari. Compania anticipeaza ca vanzarile din…

- Compania a aratat ca perspectivele sale se confrunta cu ”un nivel semnificativ de incertitudini”, mentionand viitoarele schimbari ale Apple in domeniul confidentialitatii datelor si o posibila inversare a tendintei actuale a comertului electronic determinata de pandemia de coronavirus. ”Considerand…