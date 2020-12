Facebook a anunţat identificarea unui grup de hackeri susţinut de stat în Vietnam Echipa de securitate informatica a Facebook a anuntat identificarea unui grup de hackeri sustinut de stat in Vietnam, care a atacat "militanti vietnamezi pentru drepturile omului, mai multe guverne straine, organizatii neguvernamentale, agentii de presa si companii", relateaza vineri dpa. Facebook a precizat ca a eliminat pagina gruparii, APT32, si a luat masuri pentru a pune capat activitatilor acesteia de distribuire de malware si de spargere de conturi. APT32, cunoscuta si sub numele Ocean Lotus, este banuita de multa vreme ca are sustinere de stat, iar in aprilie a.c. firma americana de securitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

