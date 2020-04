Fabulosul fabulist trăia sub protecția doamnelor bogate In 1658, a fost prezentat lui Fouquet, ministrul de finante al lui Ludovic al XIV-lea, care l-a luat sub protectia sa. Pentru a-i face placere protectorului sau, La Fontaine incepe sa cultive toate genurile: epistola, madrigal, balada. Dizgratia in care cade protectorul sau i-a inspirat „L’Elegie des nymphes de Vaux” (1661). Cu ocazia unei calatorii in regiunea Limousin, isi gaseste o noua protectie in persoana ducesei vaduve de Orleans. Incetarea atributiilor sale administrative (1671) si moartea ducesei de Orleans (1672) il lasa fara resurse materiale. Din fericire, o alta femeie cu spirit si… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protectia faciala va deveni obisnuinta in urma epidemiei de coronavirus, anticipeaza un inalt reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat luni de Press Association, scrie Agerpres.

- Peste 19.000 de materiale necesare pentru protectia magistratilor, grefierilor si avocatilor care intra in salile de sedinte, constand in combinezoane, masti de protectie, manusi si botosi, trimise deja in teritoriu. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei (MJ) transmis AGERPRES, Catalin Predoiu…

- ”Organizarea la termen a alegerilor locale a devenit o misiune cvasi-imposibila, iar asupra celor parlamentare planeaza un mare grad de incertitudine”, susține presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP) Constantin Mitultu – Buica, intr-o scrisoare adresata președintelui, premierului, președintelui…

- PMP cere Guvernului sa ia masuri ferme pentru protecția sanatații celor care lupta in prima linie pentru salvarea de vieți omenești. „Cele mai prețioase resurse pe care Romania le are in lupta cu virusul necruțator COVID-19 sunt medicii și personalul medical. Imbolnavirea cu Coronavirus a celor 52…

- La 10 zile dupa ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus si a fost in mijlocul unui scandal pentru ca a infectat mai multi membri PNL, senatorul liberal Vergil Chitac a declarat pentru Libertatea ca rezultatul ambelor teste efectuate recent a iesit negativ.Dupa ce fiica lui Vergil Chitac a scris pe…

- Printre masurile luate ca urmare a decretarii instituirii starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile, se numara și prelungirea valabilitații, pana la incetarea starii de urgența, a certificatelor de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, precum și a certificatele…

- Muzicianul Florentin Milcof a lansat o petiție online pentru a aduce in atenția Guvernului Romaniei faptul ca și artiștii independenți din țara noastra trebuie sa se bucure de protecție in aceasta perioada. Petiția a fost semnata deja de peste doua mii de oameni și poate fi semnata aici. „Daca actorii,…

- Polițistul din Targu-Jiu, acuzat de furt in Germania, pe numele caruia a fost emis mandat european de arestare, este liber, el demonstrand ca era in țara cand s-a comis infracțiunea. Autoritațile straine au cerut incetarea procedurii de extradare. Agentul a fost arestat de doua ori in cateva zile.Magistratii…