Fabrica de 1 miliard de euro din România. Este singura din Europa Romania are un miliard de euro și nu este vorba de aur sau valuta ci de o fabrica ridicata in perioada comunista care a devenit la un moment dat singura din Europa care producea așa ceva. A fost un motiv de mandrie al epocii Ceausescu si o povara a guvernarilor postrevolutionare. Oamenii care au condus tara n-au stiut, n-au inteles si, pana la urma, au distrus un colos industrial unic. Este vorba de singurului combinat de apa grea din Europa de Est, o creatie megalomana a lui Nicolae Ceausescu care si-a dorit un lant complet de productie a energiei nucleare, de la minele de extragere a uraniului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

