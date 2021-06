Comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat, miercuri, cu majoritate de voturi, aviz favorabil pentru ca Fabian Gyula sa ocupe functia de Avocatul Poporului. Desemnarea Avocatului Poporului urmeaza sa fie facuta in plenul reunit al Parlamentului, cel mai probabil luni. Fabian Gyula este singurul care si-a depus candidatura pentru aceasta functie. Fabian Gyula […] The post Fabian Gyula a primit aviz favorabil in Parlament pentru a ocupa funcția de Avocat al Poporului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .