Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana isi va dubla sprijinul umanitar pentru Armenia pana la 10,4 milioane de euro, a anuntat joi, la Granada (sudul Spaniei), presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite DPA. ”Sustinem solid Armenia si nevoile sale umanitare”, a declarat sefa executivului comunitar inaintea…

- Forțele ucrainene inainteaza in continuare in regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei. Obiectivul lor principal este capturarea rapida a fortareței Tokmak. Kievul a efectuat bombardamente intense asupra acestei zone in ultimele ore pentru a alunga trupele rusești. In același timp, artileria grea și aviația…

- Peste 200 de centre de inrolare militara au fost perchezitionate in Ucraina pentru a eradica un sistem de coruptie ce permite celor chemati in armata sa scape de aceasta, a anuntat marti Parchetul, in plina contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. „Fortele de ordine au descoperit sisteme de coruptie…

- Munițiile cu dispersie furnizate de SUA distrug pozițiile rusești in zonele in care trupele ucrainene au luptat sa avanseze, a informat Wall Street Journal (WSJ) pe 8 august.Forțele ucrainene au lovit infanteriei, vehiculele și pozițiile de artilerie rusești, deschizand calea pentru avansurile forțelor…

- Conform declarațiilor lui Hanna Maliar, ministrul adjunct al Apararii de la Kiev, forțele ucrainene au inaintat in sud, in timp ce trupele ruse se concentreaza spre est. "In unele zone, trupele noastre din sud au reușit sa sparga prima linie de aparare și sa avanseze spre linia intermediara", a precizat…

- Fortele ucrainene au eliberat saptamana trecuta un teritoriu de aproximativ 7 kilometri patrati in directia orasului Bahmut, din estul Ucrainei, care fusese capturat de armata rusa in luna mai, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Fortele ucrainene au eliberat saptamana trecuta un teritoriu de aproximativ 7 kilometri patrati in directia orasului Bahmut, din estul Ucrainei, care fusese capturat de armata rusa in luna mai, transmite Reuters.

- Forțele ucrainene au reușit sa avanseze la sud de Bahmut. Trupele de aparare sunt acum la granițele orașului, iar armata ucraineana a respins trupele rusești care incercau sa avanseze in direcțiile Kupiansk, Limansk, Avdiivka și Mariinsk. Apararea antiaeriana a Ucrainei a doborat toate cele 20 de drone…