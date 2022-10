Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a devenit azi campion mondial, pentru a doua oara, dupa ce a caștigat Marele Premiu de Formula 1 din Japonia. Verstappen, care a cucerit titlul și in sezonul trecut, a aflat la interviul de la finalul cursei de la Suzuka ca rivalul Charles Leclrec (Ferrari) a pierdut…

Cursa de la Suzuka a inceput la ora 8:00, a fost intrerupta dupa trei tururi, din cauza ploii, apoi a fost reluata dupa mai bine de doua ore de pauza. Deși trebuia sa cuprinda 53 de tururi, Marele Premiu al Japoniei a fost incheiat dupa 28 de tururi, aproximativ 45 de minute de cursa efectiva.

- Dupa o cursa lunga și plina de evenimente (inclusiv un steag roșu), Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei a ajuns la final pe legendarul circuit Suzuka. Max Verstappen a trecut primul linia de sosire, dar adevarata lupta s-a dat pentru locul al doilea intre Charles Leclerc și Sergio Perez. Daca Leclerc…

- Marele Premiu al Japoniei se desfașoara in aceasta dimineața, de la ora 08:00, pe circuitul de tradiție de la Suzuka. Grand-prix-ul in care Max Verstappen poate cuceri cel de-al doilea titlu mondial consecutiv e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Marele Premiu al Japoniei:…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca primul in Marele Premiu al Japoniei, de la Suzuka. MP al Japoniei are loc duminica, de la ora 09:00. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport Campion mondial și lider actual al clasamentului, Verstappen a reușit…

