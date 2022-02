Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Exxon Mobil a obtinut in trimestrul patru un profit de 8,87 miliarde de dolari, cel mai mare din ultimii sapte ani, datorita preturilor mari ale petrolului, transmite Reuters, citat de news.ro. Compania a redus cheltuielile dupa ce cererea de combustibil a scazut acum doi ani.…

- Compania americana Alphabet, care grupeaza Google, YouTube și celelalte afaceri din jurul lor, au avut venituri și profituri în creștere și au angajat personal suplimentar în 2021, al doilea an al pandemiei COVID-19, în ciuda amenzilor încasate. Citește mai departe, consulta…

- Deficitul comercial al SUA a depasit in 2021 pentru prima data 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce redresarea economiei le-a permis americanilor sa cumpere tot mai multe marfuri importate, cum ar fi jucariile, telefoanele mobile si electrocasnice, transmit MarketWatch si Reuters. Pe ansamblul…

- Depasirea acestui prag de pret vine pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari dintre Rusia si Ucraina si pe masura ce oferta ramane limitata, pe fondul unei reveniri a cererii. Pretul petrolului Brent a crescut cu peste 2%, ajungand la 90,07 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West…

- Dupa o creștere cu 50% in 2021, prețul barilului de petrol va urca si mai mult in acest an din cauza lipsei capacitatii de productie si investitiile limitate in sector, spun spcialiștii. Aceștia prevad ca prețul țițeiului ar putea ajunge, in 2022, la peste 100 de dolari pe baril, transmite Reuters,…

- Desi varianta de coronavirus Omicron a impins numarul cazurilor de Covid-19 cu mult peste varfurile atinse anul trecut, analistii spun ca preturile petrolului vor fi sustinute de reticenta multor guverne de a restabili restrictiile stricte care au lovit economia globala atunci cand pandemia s-a declansat…

- Economia mondiala va depași pentru prima data 100.000 de miliarde de dolari anul viitor, iar China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se credea pana cand va depași Statele Unite ca prima economie a lumii, se arata intr-un raport publicat duminica și citat de Reuters, potrivit Mediafax.…

- Indicele dolarului, care masoara evolutia monedei americane in raportu cu sase monede importante, intre care yenul japonez si euro, a continuat sa creasca joi, dupa ce miercuri a inregistrat cea mai mare crestere zilnica de dupa luna martie. Inflatia din SUA a accelerat in octombrie la 6,2%, cel mai…