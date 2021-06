Extradarea lui Puiu Popoviciu in Romania a fost respinsa definitiv de Inalta Curte de Justitie a Marii Britanii. Instanța spune ca Popoviciu nu a avut parte de un proces corect in Romania. Omul de afaceri Puiu Popoviciu a castigat apelul inaintat Inaltei Curti de Justitie a Marii Britanii impotriva extradarii sale catre Romania. Decizia instanței este definitiva In data de 2 august 2017, omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu a primit in Romania o condamnare de 7 ani de inchisoare in dosarul „Ferma Baneasa”. Acesta este acuzat de fapte de coruptie in legatura cu asocierea firmei sale, SC Baneasa…