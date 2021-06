Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza sambata, 12 iunie 2021, ora 17.00, la sediul central, str. 9 Mai, nr. 7, vernisajul expoziției „Concediile de altadata”. Expoziția prezinta fotografii din perioada comunista realizate de fotograful Vasile Cepar, colaborator al ziarului bacauan „Steagul…

- Sarbatorirea Zilei Eroilor, celebrata in fiecare an la data in care avem in calendarele creștine ortodoxe Inalțarea Domnului, in acest an pe 10 iunie, a fost precedata in Bacau, miercuri, 9 iunie, de organizarea unui simpozion pe aceasta tema. Evenimentul a avut loc la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”,…

- In Bacau, eclipsa va incepe la ora 13.43, va atinge maximul la ora 1406 iar sfarșitul eclipsei va fi la ora 14.29. Cu aceasta ocazie, daca cerul va fi senin, Complexul Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea” Bacau, invita publicul la Observatorul Astronomic „Victor Anestin” joi 10.06.2021, intre orele…

- Bucurie nemarginita la Colegiul Economic „Ion Ghica” acolo unde joi, 3 iunie, au inceput o serie de activitați prilejuite de implinirea a 100 de ani de invațamant economic in Bacau. Organizatorii acestor manifestari, care se vor intinde pe o perioada mai lunga de timp, sunt colegiul bacauan și Asociația…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau redeschide in data de 27 aprilie 2021 expoziția permanenta a Muzeului de Arta, din str. Nicolae Titulescu, nr. 23. In cadrul acestei expoziții se regasesc un numar de aproximativ 400 de lucrari de pictura, sculptura și grafica din patrimoniul instituției. Publicul…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza, in data de 27.03.2021, incepand cu ora 10.00, simpozionul „Unirea Basarabiei cu Romania”. Actul Unirii consfintit in sedinta Sfatului Tarii din 27 martie, intr-un context politico-militar extrem de dificil, a reprezentat primul pas realizat in anul…

- La Galeriile ALFA ale Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacau, sambata, 20 martie, se va deschide expozitia „Arta Comparata – arta plastica si etnografie”. Artefacte din zestrea Muzeului de Etnografie, opere din patrimoniul Muzeului de Arta si lucrari ale artistilor contemporani bacauani sunt…

- Sportul bacauan este, din nou, in straie cernite: miercuri, 17 martie, s-a stins din viața antrenoarea de atletism Maria Hagima. In varsta de numai 58 de ani (era nascuta pe 10 august 1962), Maria Hagima ne-a parasit dupa saptamani de grea suferința cauzata de infectarea cu Covid-19. „Cunoșteam gravitatea…