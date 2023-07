Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor ateliere de pictura organizate in luna mai de Asociatia Tineri pentru Comunitate, in cadrul proiectului "Tabara de pictura in burgul Bistrita", a avut loc o expozitie de pictura pe tema patrimoniului bistritean. Cireasa de pe tort au fost picturile creative avand in plin plan Biserica Evanghelica,…

- ASTAZI: Elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia, expoziție de pictura, concert de muzica folk și teatru, la Museikon Elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia vor prezenta joi, 8 iunie, incepand cu ora 17:00, la Museikon, o expoziție de pictura pe sticla reciclata, veche de…

- La Galeria Framing Art din Targoviște, astazi, in cadrul evenimentelor dedicate Zilelor Județului Dambovița, a avut loc o expoziție a clasei de Pictura, Arta Moderna și Grafica, a Școlii Populare de Arte „Octav Enigarescu”. Binecunoscutul artist Mihai Șerbanescu, a expus, in cadrul vernisajului, in…

- Spațiul expozițional urban al Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba gazduiește, pana in data de 7 iunie 2023, o expoziție de arta semnata de artista albaiulianca Georgeta Țalnar (n. 02.08.1960 – d. 11.05.2017). Expoziția cuprinde o parte dintre lucrarile artistei, in special portrete ale celor apropiați,…

- Casa Oamenilor de Știința din cadrul Academiei Romane in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania organizeaza, incepand cu luna mai a.c., o serie de expoziții de arta contemporana in salile prestigioasei instituții academice.

- Art Safari isi asteapta vizitatorii pana duminica, 14 mai. Ultima sansa pentru public sa vada cea mai ampla expozitie dedicata maestrului Ion Theodorescu-Sion, cea mai mare expozitie de pictura spaniola organizata vreodata in tara, precum si doua expozitii de arta contemporana si instalatii. De asemenea,…

- In perioada 8 mai – 8 iunie, 2023, la Teatrul Național I. L. Caragiale București, in foaierul Salii Media – aripa Intercontinental, va putea fi vizitata expoziția „Acte și antracte” semnata Silvia Marinescu, Ștefana Petre, Andrei Simion. Expoziția, curatoriata de Maria Pașc, reunește cele mai recente…

- Biblioteca Metropolitana București (BMB) prin Directia Cultura, Invatamant, Turism a Primariei Municipiului Bucuresti anunta vernisajul dublei expoziții, de pictura și ceramica, a artiștilor Cristian Sima și Silviu Ioan Soare, joi, 6 aprilie 2023, incepan