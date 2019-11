Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia de fotografie „Romania in epoca Regelui Carol al II-lea”, care include 450 de imagini ce ilustreaza personalitatea monarhului, va fi vernisata joi, 7 noiembrie, la ora 13.00, la Sala Theodor Pallady a Academiei Romane din Capitala.

- Zilele Culturii Coreene vor debuta vineri, in Capitala, cu aceasta ocazie avand loc degustari de produse traditionale, ateliere, expozitii si proiectii de film. Evenimentul se desfasoara pana pe 28 noiembrie. Potrivit Ambasadei Republicii Coreea, seria de manifestari incepe cu cea de-a patra editie…

- O expozitie de fotografie-document din arhiva personala a prof. dr. arh. Ioan Lucacel, care prezinta imagini realizate in timpul demolarilor din Bucurestiul anilor '80, a fost deschisa joi in Sala Frescelor de la Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu". Surprinse chiar de catre arhitect…

- O expozitie cu obiecte personale ale Reginei Maria de la castelul Bran, a fost deschisa vineri, la Muzeul Judetean "Aurelian Sacerdoteanu", in semn de omagiu adus suveranei care a ramas in constiinta poporului roman drept "Regina Neamului Romanesc". Expozitia este organizata in colaborarea…

- Au trecut aproape patru ani de la Colectiv, si abia acum Romania are cinci paturi pentru pacientii cu arsuri grave, care respecta toate standardele internationale. In total, tara noastra poate trata simultan 16 bolnavi.

- Expoziția "Mattis Teutsch. Avangarda si realism constructiv", proiect dedicat operei artistului brașovean Hans Mattis Teutsch, care aparține avangardei istorice europene, va putea fi vizitata, incepand de joi, la Rezidența BRD Scena9 din București, potrivit unui comunicat.Fundația9 prezinta,…

- Toamna iși intra in drepturi, iar garderoba trebuie innoita cu haine noi. E timpul sa va gandiți deja la sezonul rece și sa prindeți ultimele promoții la produsele din blana naturala. Luni, 9 septembrie 2019, ora 14.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș (parter), se va deschide expoziția…

- Prima Expozitie Industriala Republica Coreea - Romania se va deschide oficial marti, pe platforma din fata Salii Polivalente din Capitala, informeaza Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIMB), potrivit AGERPRES. La eveniment vor participa noul ambasador extraordinar si plenipotentiar…