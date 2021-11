Stiri pe aceeasi tema

- Perturbarile din lanturile de aprovizionare, care au afectat semnificativ industria germana, au provocat in trimestrul trei din 2021 reducerea ritmului de crestere al Germaniei, cea mai mare economie europeana, transmit DPA si Reuters, citat de agerpres. Conform datelor publicate vineri de Oficiul…

- Ritmul de crestere a economiei americane a fost incetinit in trimestrul al treilea de varianta Delta a coronavirusului, precum si de problemele mondiale de aprovizionare care au afectat chletuielile de consum, informeaza AFP. Departamentul american al Comertului a anuntat joi ca in perioada…

- Guvernul de la Berlin a inrautatit estimarile privind avansul PIB-ului in acest an la 2,6%, din cauza perturbarilor din lanturile de aprovizionare, care intarzie redresarea celei mai mari economii europene, dar a imbunatatit prognoza pentru anul viitor la 4,1%, au declarat marti, pentru Reuters,…

- Banca Centrala Europeana nu ar trebui sa se grabeasca sa înaspreasca politica sa monetara, deoarece ar putea pune în pericol redresarea economiei zonei euro si ar putea afecta locurile de munca, a declarat vineri presedintele BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat revistei…

- Numarul deceselor asociate maladiei COVID-19 la nivel global a depasit vineri pragul de 5 milioane, potrivit unei numaratori realizate de jurnalistii de la agentia de presa Reuters, in contextul in care persoanele nevaccinate impotriva noului coronavirus sunt deosebit de expuse in fata variantei Delta,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a imbunatatit, joi, prognoza privind evolutia zonei euro in 2021 si a revizuit in crestere proiectiile privind inflatia, pe fondul unei redresari mai rapide decat se estima, in urma pandemiei, transmit DPA si Reuters. Presedintele BCE, Christine Lagarde, a declarat ca…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a imbunatatit joi prognoza privind evolutia zonei euro in 2021 si a revizuit in crestere proiectiile privind inflatia, pe fondul unei redresari mai rapide decat se estima, in urma pandemiei, transmit DPA si Reuters. Presedintele BCE, Christine Lagarde, a declarat…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair este in grafic pentru a-si indeplini estimarile revizuite privind numarul de pasageri, transportand luna aceasta peste zece milioane de persoane, dupa ce redresarea post-pandemie continua cu rezervari semnificative pana la finalul anului, a anuntat directorul general…