- REȘIȚA – Istoricul este coautor al carților dedicate Banatului, respectiv culturii germane in țara. Este vorba despre volumul „O istorie a Banatului. Compendiu”, scos alaturi de Ioan Bolovan, respectiv „Limba și cultura germana in Romania (1918-1933)”, semnat impreuna cu Andei Corbea-Hoișie! Compendiul…

- REȘIȚA – Jancsi Mato expune peisaje din Banat alaturi de povestea in imagini a femeilor de la Foton. Cele doua expoziții sunt deschise la Salonul de Arta și Industrie al Artrom Steel Tubes! Jancsi Mato prezinta 30 de lucrari realizate in drumeții facute in zonele Semenic, Ochiul Beiului, Dognecea, Tarnova,…

- Luna septembrie aduce in atenția publicului Cartea de onoare a teatrului din Oravița, ca exponat al lunii septembrie la Muzeul Banatului Montan din Reșița. Construit in anul 1817, este cel mai vechi teatru de pe actualul teritoriul al Romaniei, alaturi de cel din Arad, ridicat de Iakob Hirschl in același…

- Mai multe evenimente organizate in cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului DEVAra 2023, intre 3 și 6 august, care cuprinde prezentari de filme istorice, documentare și artistice, dezbateri cu invitați speciali, expoziții, prezentari de carte, printre care „Monumente comemorative din Zarand dedicate…

- Vantul puternic a provocat pagube importante in judetul Caras-Severin, aflat sub cod rosu de furtuni vineri seara. Bilantul dat publicitatii de ISU Caras-Severin arata ca in Dispeceratul Inspectoratului, intre orele 22:20 si 00:30, s-au primit 175 de apeluri legate de fenomenele meteo extreme.Cel…

- REȘIȚA – Unul dintre vehiculele pe șine, aflat pe Bd. Republicii, a fost „pictat” cu grafitti. S-a intamplat in decursul nopții de duminica spre luni, in intervalul orar 03:00-03:40! Potrivit primarului Ioan Popa, Poliția locala și cea naționala cerceteaza zona, s-au gasit cateva probe și sunt binevenite…

- O caramida romana de tip Lydion care dateaza din secolul al IV-lea, pe care se poate vedea o inscripție in limba latina, este obiectul lunii iulie la Muzeul Banatului Montan din Reșița. Ea a fost descoperita in urma cu o jumatate de veac in zidul turnului aflat in partea de sud-vest a fortificației…