- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism au dispus astazi reținerea pentru 24 de ore a unui numar de trei inculpați (doi cetațeni romani și un cetațean olandez) cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic international de droguri de mare risc…

- Formatia de Liga a III-a CSC Dumbravita a efectuat ieri seara primul antrenament din noul an. Atmosfera din tabara alb-verzilor a fost vadit afectata de disparitia tanarului Marijan Maric, decedat in urma unui accident auto in Serbia. Antrenorul Cosmin Stan a avut cu ocazia reunirii mai multi tineri…

- Un accident rutier in care a fost implicata o mașina a Poliției Hunedoara s-a produs luni. Doi polițiști au fost raniți. Mașina poliției rurale din Crișcior, județul Hunedoara, se afla in serviciu de patrulare pe DN 74, in localitatea Zdrapți. Mașina a lovit lateral un camion care circula din sens opus.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi avertizari Cod galben de viscol și intensificari ale vantului la munte, in 25 de județe. Alertele meteo sunt valabile pentru urmatoarele zile. In intervalul joi ora 12.00 – sambata ora 10.00, la munte, in special la altitudini de peste 1.600 de metri,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „intensificari ale vantului cu rafale care vor depași 120…130 km/h, zapada spulberata, vizibilitate redusa”. Sunt vizate zonele de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Avertizarea…

- O mașina s-a izbit puternic de soclul unei pompe de benzina, intr-o stație de alimentare cu combustibil de pe DN 7, la ieșirea din Arad spre Lipova. „Un echipaj al Detașamentului de Pompieri Arad a intervenit in stația de alimentare carburanți la ieșirea din municipiul Arad pe Calea Radnei pentru a…

- Meteorologii anunta ninsori insemnate cantitativ si viscol in zona montana inalta din vestul tarii, situatie care impune instaurarea unui cod galben de ninsoare si viscol, valabil pana duminica dimineata la ora 10, pentru 13 judete din vestul tarii, potrivit hartii publicate de meteoromania.ro.

- Conform tradiției, in ajunul Craciunului pe stil vechi, sarbii din Timișoara au aprins badnjakul in curtea bisericii lor din Piața Unirii, unde mulți credinciosi au participat la slujba. Arderea badnjakului este una dintre tradițiile respectate de sarbii din vestul țarii in fiecare an.Badnjakul se…