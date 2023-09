ExplozivART- prezentare – INCUBATOR13 ExplozivArt este un proiect pilot de educație nonformala care se adreseaza elevilor de clasa a XI-a din liceele targumureșene și iși propune o serie de ateliere interdisciplinare directe și conexe crearii unui spectacol de teatru. In urma atelierelor, vom produce spectacolul Exploziv de Elise Wilk, regia Rareș Budileanu, in care vor juca elevi care au participat la ateliere impreuna cu actori... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

