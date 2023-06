Stiri pe aceeasi tema

Un singur an a stat Dinamo in liga secunda și a reușit o promovare la care nu se aștepta nimeni dupa ce a avut un... Dinamo a promovat in Superliga! Greșeala lui Calcan, decisiva in returul cu FC Argeș

- Sebastian Colțescu a fost salvat de o intervenție din camera VAR in minutul 80 al meciului dintre FC Argeș și Dinamo, la scorul de 4-2. „Centralul” ii aratase direct cartonașul roșu portarului Catalin Straton. Sebastian Colțescu, arbitru cu un sezon excelent, a avut mult de lucru la returul barajului…

- FC Argeș a lansat un scenariu incredibil inaintea returului barajului de promovare/menținere in Superliga, contra lui Dinamo: a cerut oficial retragerea licenței de Liga 1 a „cainilor”. Intr-o reacție pentru GSP.ro, Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al roș-albilor, ii ataca pe alb-violeți și…

- Așa cum se anticipa din anumite declarații oficiale, FC Argeș face „totul” pentru a ramane in primul eșalon fotbalistic, chiar și la „masa verde”. Prin urmare, a solicitat retragerea licenței de SuperLiga a clubului Dinamo. Citește și: Primarul Ion Georgescu: „Aș vrea ca Mioveniul sa fie cu noroc pentru…

- Dinamo a invins FC Argeș cu 6-1 in turul barajului de promovare in Superliga. Returul e sambata, la Pitești, de la ora 21:00. 25.000 de oameni au urmarit live un meci senzațional pentru „caini”. Iata cele mai interesante detalii de la stadion: 1. ...

- FC Argeș nu o duce rau numai pe teren, acolo unde a fost pur și simplu distrusa de Dinamo in turul barajului de menținere-promovare in Superliga, ci problemele de la clubul piteștean se reflecta și in afara terenului. Gazeta Sporturilor va ofera detalii incredibile despre situația de la clubul din Trivale.…

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de 8+1, la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia) și a strans in total cinci medalii de aur și una de argint, informeaza Agenția de presa Rador, care citeaza București FM. Citește și: Dinamo – FC Argeș, turul barajului de promovare-menținere…

- Președintele Petrolului, Claudiu Tudor, considera ca și celelalte echipe din Superliga și-ar dori Dinamo inapoi in primul eșalon, inclusiv ploieștenii, dar tot formația din Trivale este favorita in dubla de la baraj Gloria Buzau - UTA, sambata, și Dinamo - FC Argeș, luni, sunt primele dueluri in barajul…