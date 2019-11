Stiri pe aceeasi tema

- Mama Luizei Melencu spune dupa declarațiile lui Viorel Catarama despre filmulețul despre care Alexandru Cumpanașu a afirmat ca o prezinta pe Luiza, ca nu mai știe ce sa creada. Monica Melencu nu exclude, totuși varianta sa plece in Italia.Intrebata de MEDIAFAX despre declarația omului de afaceri…

- Pe niciun canal de cooperare internaționala, autoritați judiciare sau cooperare polițieneasca nu exista indicii care ar putea susține afirmațiile lui Alexandru Cumpanașu in privința unui filmuleț realizat in Italia și in care apare Luiza Melencu, a precizat Mihaela Porime, reprezentantul DIICOT,…

- Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu au aparut la tv, in Italia, la o emisiune a postului Rai 3. Informația a fost facuta publica de Alexandru Cumpanașu, care a cerut ajutorul autoritaților italiene pentru a le gasi pe cele doua fete.

- Cazul oribil de la Caracal a ajuns subiect de dezbatere și dincolo de hotarele Romaniei. Mai exact, dispariția inca misterioasa a Alexandrei Maceșanu și Luiza Melencu a fost centrul unei emisiuni difuzate pe canalul Rai 3 din Italia. Totul, dupa ce mai multe voci, inclusiv Alexandru Cumpanașu, au cerut…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 16 ani care a fost rapita și ucisa de Gheorghe Dinca, a fost reclamat la Parchet de catre Biroul Electoral Central (BEC), imediat dupa ce și-a depus candidatura pentru alegerile prezindențiale.

- Alexandru Cumpanașu face publica inregistrarea unui martor despre clanul lui Gheorghe Dinca. Este vorba despre o inregistrare telefonica facuta de mama Alexandrei Maceșanu, care a fost sunata de o femeie. Aceasta i-a spus ca Dinca face parte, de fapt, dintr-o rețea de trafic de carne vie și a explicat…

- Tanarul de 18 ani care a sunat-o in repetate randuri pe mama Alexandrei cerand rascumparare pentru a le elibera pe fiica ei și pe Luiza Melencu ar avea „reale probleme mentale”, in condițiile in care el le-a spus procurorilor la audieri ca vrea sa fie supererou. Surse din randul anchetatorilor au declarat…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat ca dupa discutia cu directorul STS, acesta a recunoscut ca angajata care a vorbit cu nepoata lui atunci cand a sunat la 112 a avut un ton nepotrivit. „L-am intrebat pe domnul director daca i se pare normala atitudinea operatorului STS fata…