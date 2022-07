Explozii puternice în orașul ucrainean Nikolaev Orașul ucrainean Nikolaev a fost zguduit, sambata dimineața, de puternice explozii, a declarat primarul, la o zi dupa ce autoritațile au anunțat ca cel puțin 21 de persoane au fost ucise cand rachete rusești au lovit o cladire din Odesa, scrie Reuters. Sirenele au rasunat in intreaga regiune Nikolaev, care se invecineaza cu Odesa, inainte […] The post Explozii puternice in orașul ucrainean Nikolaev appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Nikolaev, sambata dimineața, la o zi dupa ce cel puțin 21 de oameni au murit in urma atacului rușilor cu rachete care au lovit un bloc de apartamente cu mai multe etaje și un centru de sanatate in orașul-port Odesa. Rusia folosește "teroarea impotriva orașelor…

- Explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Mykolaiv sambata dimineața devreme, a declarat primarul, la o zi dupa ce autoritațile au anunțat ca cel puțin 21 de persoane au fost ucise cand rachete rusești au lovit o cladire din Odesa, scrie Reuters. Sirenele au rasunat in intreaga regiune Mykolaiv,…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, marti, ca rachetele sale au lovit un aerodrom din apropierea orasului-port ucrainean Odesa, ca represalii la atacul efectuat cu o zi inainte de fortele ucrainene asupra platformelor de foraj de hidrocarburi Cernomorneftegaz din Marea Neagra, au relatat agentiile…

- Minskul este gata sa permita tranzitul graului ucrainean catre porturile de la Marea Baltica prin Belarus, daca i se va permite sa expedieze marfuri belaruse din aceste porturi, a anunțat, vineri, Alexander Lukașenko, citat de agenția de presa belarusa Belta, preluata de Reuters. Ucraina, un important…

- Armata rusa a distrus total orașul Rubizhne din regiunea Lugansk. Autoritațile ucrainene spun ca, din cauza pierderilor suferite, localitatea poate fi catalogata drept „al doilea Mariupol”. „Rubizhne a impartașit soarta Mariupolului. Orașul industrial a fost complet distrus, nu exista cladiri care sa…

- O nava rusa folosita pentru transport logistic, „Vsevolod Bobrov”, a fost cuprinsa de un incendiu la bord și a fost remorcata din zona Insulei Șerpilor catre portul Sevastopol, a anunțat Serhii Bratciuk, purtator de cuvant al Administrației militare regionale din Odesa, citat de CNN. La randul sau,…

- Explozii puternice in portul Odesa, din sudul Ucrainei, pe coasta Marii Negre au fost auzite duminica dimineața. Alarmele aeriene au sunat in trei randuri la Odesa. Mai multe rachete au lovit duminica dimineata o rafinarie in orasul ucrainean Odesa, dar nu se stie daca atacul s-a soldat cu victime,…

- O serie de explozii au fost auzite in orasul-port ucrainean Odesa, la primele ore ale diminetii de duminica, potrivit unui martor al Reuters. Odesa a fost atacata cu rachete si au fost raportate incendii in unele zone, a anuntat consiliul local, intr-un mesaj publicat online. (Rador/ FOTO Agenția UNIAN)