Explozii la Beirut: Preşedintele Donald Trump recunoaşte că poate a fost vorba de un accident Presedintele american Donald Trump a recunoscut miercuri ca exploziile de amploare care au facut ravagii marti in Beirut ar fi putut fi cauzate de un accident, fara a reveni insa asupra afirmatiilor sale anterioare controverse, conform carora ceea ce s-a intamplat aduce cu un "atac teribil", informeaza AFP .



"Va pot spune ca orice s-a intamplat, este groaznic, dar ei nu stiu cu adevarat despre ce a fost vorba. Nimeni nu stie inca", a declarat Trump in cadrul conferintei de presa de la Casa Alba.



"Am auzit ambele variante. Am auzit de accident si stiti, si de explozibili.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

