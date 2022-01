Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni la Abu Dhabi si a antrenat ”explozia” a trei camioane cisterna care transportau carburant, a anuntat politia din capitala Emiratelor Arabe Unite. Mai multe victime Trei persoane au murit si sase au fost ranite, au anuntat autoritatile. Explozia si incendiul au fost cauzate…

- Un incendiu catalogat drept „minor” a avut loc, de asemenea, in apropiere de aeroport, relateaza AFP. Exploziile si incendiul au fost cauzate „probabil” de catre „drone”, potrivit agentiei de presa WAM, care citeaza politia din Abu Dhabi.Exploziile si incendiul au fost cauzate „probabil” de catre „drone”,…

- Banca germana va opera incepand cu 3 ianuarie de luni pana vineri in tara condusa de musulmani suniti, in locul programului actual de duminica pana joi, care este folosit in Orientul Mijlociu, a declarat pentru Reuters o sursa familiarizata cu problema. JPMorgan, cu sediul central pe Wall Street, se…

- Rusia a confirmat luni ca a detectat primele doua cazuri de infectare cu noua varianta Omicron a coronavirusului doi la cetateni care intors din Africa de Sud, au anunțat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. Rusia este al 20-lea stat din Europa care a confirmat prezența noii tulpini. Potrivit…

- Guanyu Zhou va deveni primul pilot chinez care va concura in Formula 1, in sezonul viitor, sub culorile team-ului Alfa Romeo, a anuntat echipa elvetiana ale carei propulsoare sunt furnizate de Ferrari, informeaza Reuters, citat de agerpres. Zhou, in varsta de 22 ani, este in prezent pilot de teste…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita care intervine militar in Yemen a anuntat marti ca a ucis mai mult de 115 rebeli houthi in ultimele 24 de ore, in noi raiduri langa Marib, ultimul lor bastion in nordul tarii aflate in razboi, informeaza AFP. Coalitia, care ajuta guvernul Yemenului din 2015,…