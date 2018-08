Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 civili au fost ucisi si zeci de persoane sunt date disparute in urma unei explozii la un depozit de armament intr-o zona rezidentiala din provincia Idlib din nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit AFP, citat de Agerpres.Explozia,…

- Cel putin 12 civili au fost ucisi si zeci de persoane sunt date disparute in urma unei explozii la un depozit de armament intr-o zona rezidentiala din provincia Idlib din nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit AFP. Explozia, survenita…

- Atacurile coordonate comise miercuri de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in sudul Siriei s-au soldat cu aproape 250 de morti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Atacurile impotriva mai multor sate au avut loc in provincia…

- Peste 400 de Casti Albe – salvatori voluntari in zone rebele din Siria – si membri ai familiilor lor au fost evacuati in cursul noptii de catre Israel catre Iordania, aparent prinsi in capcana in fata ofensivei regimului in sudul Siriei, relateaza AFP. Persoanele evacuate – 422 potrivit unui nou bilant…

- In timpul unui interviu cu președintele Siriei, Bashar al-Assad, pe inregistrare s-a putut observa ca oficialul deține in palatul sau din Damasc una dintre creațiile sculptorului roman Constantin Brancuși. Bashar al-Assad, președintele Siriei, i-a acordat un interviu jurnalistei Hala Jaber chiar in…

- Surse locale au declarat luni, corespondentului MEDIAFAX, ca Hafez al –Assad a fost prezent si anul trecut la Olimpiada Internationala de Matematica la editia gazduita de orasul brazilian Rio de Janeiro.”Hafez al – Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, va participa ca si…

- O incetare a focului intre regimul sirian si gruparea Stat Islamic a intrat in vigoare sambata in sudul Damascului, unde sunt grupati ultimii jihadisti, in vederea unui acord de evacuare, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Regimul lui Bashar al-Assad a lansat…

- Loviturile aeriene impotriva opozitiei in Siria au crescut cu 150% dupa interventia Rusiei in septembrie 2015, in timp ce doar 14% au vizat gruparea Stat Islamic (SI), permitand regimului sa recapete controlul asupra a jumatate din tara, potrivit unui raport al companiei Jane's IHS