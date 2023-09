Explozie puternică într-un bloc din Sibiu. Zeci de oameni au fost evacuaţi ISU Sibiu intervine de urgența pe o strada din Sibiu, unde a avut loc o explozie urmata de un incendiu la un apartament. Au fost evacuate aproximativ 20 de persoane din imobil. ISU Sibiu intervine pe strada Iazului din municipiul Sibiu unde a avut loc o explozie urmata de incendiu la un apartament. La fața […] The post Explozie puternica intr-un bloc din Sibiu. Zeci de oameni au fost evacuati appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au murit in explozia unui apartament. ISU Sibiu a intervenit pe o strada din Sibiu, unde a avut loc o explozie urmata de un incendiu la un apartament. Doi oameni au murit. Update – Pompierii au reușit patrunderea in apartament. Pana la acest moment au fost gasite doua victime decedate. In…

- Drama, duminica dimineata, la Sibiu! Doi oameni au murit dupa o explozie, urmata de un incendiu la un apartament. ISU a inervenit de urgența pe strada Iazului din municipiul Sibiu unde a avut loc o explozie urmata de incendiu la un apartament. Apartamentul, situat la parterul unui bloc Au fost evacuate…

- UPDATE: Doua persoane au fost gasite decedate in apartamentul unde s-a produs explozia de duminica dimineața. ”Pompierii au reusit patrunderea in apartament. Pana la acest moment au fost gasite doua victime decedate. In continuare se desfasoara operatiuni de cautare-salvare in interiorul apartamentului.…

- S-a dat alarma in Sibiu, unde a izbucnit un incendiu de proporții intr-un bloc din oraș. Zeci de persoane au fost evacuate, dupa ce a avut loc o explozie puternica, urmata de incendiu. Salvatorii au sosit la fața locului! Explozie puternica intr-un bloc din Sibiu O explozie puternica a avut loc intr-un…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs, luni dimineața, la o pizzerie din Pașcani, județul Iași. In interiorul localului, se aflau doua butelii de GPL, iar locatarii unui bloc au fost evacuați de pompieri. Patronul restaurantului, in varsta de 57 de ani, a fost transportat la spital, avand arsuri…

- Pompierii intervin duminica dupa-amiaza in Șoseaua Berceni, unde s-a produs o explozie la un apartament cu 2 camere, la nivelul etajului 3/10. In casa scarii se simte miros puternic de gaze.Pana in acest moment, au fost evacuați 40 de locatari. O victima prezinta arsuri la nivelul fetei, i se acorda…

- Pompierii intervin duminica dupa-amiaza in Șoseaua Berceni, unde s-a produs o explozie la un apartament cu 2 camere, la nivelul etajului 3/10. In casa scarii se simte miros puternic de gaze.Pana in acest moment, au fost evacuați 40 de locatari. O victima prezinta arsuri la nivelul fetei, i se acorda…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti seara, in curtea Centrului de recuperare neuropsihomotorie pentru copii “Dr. Nicolae Robanescu” din Capitala, peste 100 de pacienti fiind evacuati și transferati la Spitalul Marie Curie, aflat in imediata apropiere. Incendiul, izbucnit dupa ce un transformator…