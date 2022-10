Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, in municipiul Constanta, pe strada Baba Novac, zona LIDL. Accidentul s a produs azi, in jurul orei 10.30, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza…

- Marți, 25 octombri, Guvernul Romaniei a scos din pușculița (fondul de rezerva bugetara) suma de 726,6 milioane de lei, fonduri necesare unui numar de 3.080 de unitați administrativ-teritoriale (UAT)din țara. Printe ele, un numar de 64 UAT sunt din județul Gorj. Acestea au primit in total 14 milioane…

- Recent, o pacienta de 45 de ani care venise la SJU Gorj pentru o intervenție maxilo-faciala stomatologica (indepartarea unei tumori in cerul gurii) a murit pe masa de operație dupa administrarea anesteziei. Dupa primele indicii, pacienta a intrat din motive necunoscute in stop cardio-respirator acut…

- Monica Macovei a adus primele declarații despre accidentul produs astazi in Constanța. Un om a fost ranit grav in urma impactului. Fostul ministru al Justiției susține ca nu a pierdut controlul volanului. Totul s-a petrecut in cursul zilei de sambata, in apropiere de Mangalia. Motociclistul care se…

- Politistii rutieri au anuntat primele concluzii ale anchetei facute in cazul accidentului petrecut, joi seara, pe strada 20 Decembrie din Lugoj. Oamenii legii au anuntat ca vina ii apartine unui sofer, care nu s-a asigurat la iesirea de pe strada Avram Iancu. "Un barbat, in varsta de 29 de ani, a condus…

- Asta-seara dupa ora 17.00, o garnitura de tren care transporta 16 vagoane de lignit de la cariera de suprafața Roșiuța și care se indrepta spre stația CF Motru pentru a compune un convoi-naveta a deraiat in zona Ploștina. ITM Gorj a deschis o ancheta. Din primele date, rezulta ca mecanicul garniturii…

- O femeie de 59 de ani a murit si un barbat de 63 de ani a fost ranit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce au fost loviti de o autoutilitara condusa de un cetatean ucrainean, pe DN 2, in judetul Neamt. Primele informatii arata ca victimele, pietoni, mergeau pe mijlocul benzii de circulatie,…

- „Pe 31 iulie 2022, a fost finalizata ultima etapa de colectare a datelor de recensamant atat prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022, cat si prin colectarea datelor de la punctele de recenzare…