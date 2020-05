Explozie la fabrica de armament Cugir. Doi răniți au fost preluați cu elicopterul SMURD O explozie urmata de incendiu a avut loc vineri dupa-amiaza la fabrica de armament de la Cugir. In urma evenimentului, trei persoane ar fi fost ranite, avand arsuri pe suprafața corpului Un elicopter SMURD a fost chemat pentru a prelua raniții. La fața locului s-au deplasat importante forțe ale ISU Alba, mașini de pompieri, ambulanțe […] The post Explozie la fabrica de armament Cugir. Doi raniți au fost preluați cu elicopterul SMURD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- O explozie urmata de incendiu a avut loc vineri dupa-amiaza la fabrica de armament de la Cugir. In urma evenimentului, doua persoane au fost ranite, dintre care o femeie, cu arsuri pe aproximativ 40% din suprafața corpului și o alta cu arsuri membru superior .

