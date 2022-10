Explozie într-un bloc din Brașov. 24 de apartamente și 7 autoturisme avariate O explozie a avut loc sambata dupa-amiaza in cartierul Tractorul din Brașov. Din fericire, nu exista victime umane dar 24 de apartamente și șapte autovehicule au fost avariate. Incidentul s-a produs intr-o garsoniera situata la primul etaj al unui bloc de pe strada Aleea Constructorilor. Conform celor de la ISU Brasov, citați de publicația brasov.net , deflagratia nu a fost urmata de incendiu și din fericire nu s-au inregistrat victime. „30 de persoane s-au autoevacuat iar 10 persoane au fost evacuate de catre echipajele de pompieri ajunse la fata locului. In urma producerii acestui eveniment… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc, sambata dupa-amiaza intr-un bloc din cartierul Tractorul din municipiul Brașov, 24 de apartamente și autoturisme fiind avariate in urma deflagrației, informeaza news.ro și mytex.ro . Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita, 40 de oameni fiind evacuați, a anunțat Inspectoratul…

- Patruzeci de persoane s-au evacuat sau au fost scoase de pompieri dintr-un bloc din municipiul Brasov unde, sambata dupa-amiaza, a avut loc o explozie. Nu au fost persoane ranite in urma deflagratiei, dar 24 de apartamente si sapte autoturisme au fost afectate. Fii la curent cu cele mai noi…

- Au fost clipe de panica, marti dimineata, pentru locuitorii unui bloc. O explozie provocata de o butelie a facut prapad, afectand 16 apartamente si doua autoturisme aflate in fata imobilului. Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar in urma incidentului o persoana de 79 de ani a ajuns la spital cu…

- Cel putin 16 apartamente dintr-un bloc din municipiul Vatra Dornei au fost afectate in urma exploziei unei butelii, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, in urma exploziei, o femeie in varsta de 79 de ani a suferit…

- Sase persoane au fost ranite, marti seara, intr-un accident rutier la Vaslui, produs intre doua autoturisme in care se aflau cele sase persoane, informeaza News.ro. ISU Vaslui a intervenit, marti seara, la un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. La fata locului au intervenit…

- Doua persoane au fost surprinse sub un mal de pamant care s-a surpat in Oradea, una dintre victime fiind inconstienta, informeaza News.ro. Incidentul a avut loc vineri dupa-amiaza, pe strada Marin Preda din municipiul Oradea. La sosirea echipajelor de interventie, o persoana era constienta si vizibila…

- Ieri, 23 august, in zona fostului Cuprom din Baia Mare, mai mulți indivizi au pornit un conflict, luandu-se la bataie. Incidentul a fost semnalat la poliție, intervenind și aplanand conflictul. 5 persoane au fost ridicate de polițiști, iar alte trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind…