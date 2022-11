Explozie într-o uzină chimică în nordul Chinei, la Taiyuan, capitala provinciei Shanxi Inregistrari video difuzate pe retele de socializare surprind un incendiu in instalatia industriala, care degaja un fum gri, in forma de ciuperca pe cer. At 17:25 on November 21, an explosion occurred at the Jiangyang Chemical Plant in Taiyuan, Shanxi. — 247ChinaNews (@247ChinaNews) Alte imagini surprind locuinte si cioburi pe jos, oameni speriati care ies din cladiri si rame de ferestre cazute la baza zidului unor imobile, din cauza suflului exploziei. ”Personal a fost trimis la fata locului. Incendioul a fost stins, iar bilantul victimelor este inca necunoscut”, scrie ziarul Dahebao pe pagina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

