Stiri pe aceeasi tema

- Gameloft, renumitul producator și dezvoltator de jocuri video, a anunțat inchiderea studioului sau din Cluj-Napoca, deschis in urma cu 15 ani, și concedierea celor 136 de angajați care lucrau in acest sediu. Compania a invocat necesitatea unei reevaluari continue a capacitaților de producție in contextul…

- UPDATE ora 14.00Compania confirma inchiderea sediului de la Cluj. In jurul orei 14.00, dupa apariția informației de inchidere și disponibilizare a peste 200 de angajați ai sediului Gameloft din Cluj-Napoca, reprezentanții companiei au trimis un comunicat in care au precizat ca informația este corecta…

- Companiile Hidroelectrica și Masdar semneaza pentru extinderea scopului acordului de colaborare. Acestea vor inființa o societate mixta. Compania de stat Hidroelectrica și firma Masdar din Emiratele Arabe Unite au agreat sa extinda scopul societații mixte (JVC) ce urmeaza a fi inființata astfel incat…

- In vara anului 2021 un tip de insecta a „impanzit” Clujul. Oamenii se plangeau ca acestea se prind de haine și sunt in numar foarte mare, dar și ca ințepatura lor este dureroasa. In ultimele zile prin municipiul Cluj-Napoca au putut fi zarite, din nou, aceste insecte.

- Un castel de apa din Slatina, vechi de peste jumatate de secol, pe care operatorul Compania de Apa Olt nu-l mai folosea de foarte mulți ani, a fost pus la pamant miercuri, 10 aprilie 2024. Oamenii au așteptat peste doua ore sa vada cum se prabușește turnul inalt de aproape 40 de metri.

- Milionarul care va oferi locuri de munca persoanelor de peste 60 de ani. Un producator de lactate din Italia a anunțat public ca va angaja pe viitor doar varstnici. Motivul este unul uluitor! Compania acestuia are peste 250 de ani pe piața și este celebra pentru produsele sale. Milionarul care va oferi…

- OpenAI, compania din spatele inovatorului chatbot ChatGPT, a solicitat unui tribunal federal din Statele Unite sa respinga procesul intentat de publicatia New York Times (NYT). Astfel, OpenAI susține ca ziarul i-a „spart” in mod intenționat sistemul de inteligența artificiala pentru a genera probe false.…

- In timp ce angajații din domeniul sanatații din Romania iși intensifica protestele pentru a solicita noi și noi majorari de salariu, strategia lor este privita cu scepticism de o buna parte din populația activa a Romaniei. Aceasta o considera mai mult o manifestare de zgomot decat un efort constructiv…