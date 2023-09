Explozie a prețurilor pe piața medicamentelor. Producătorii se plâng că materiile prime s-au scumpit și cu 2.500% Ministerul Sanatații a avertizat ca prețurile medicamentelor au crescut și cu peste 500%, fapt care a contribuit la o epuizare rapida a stocurilor din spitale și la imposibilitatea asigurarii medicamentelor de maxima urgența. Producatorii de medicamente susțin ca scumpirea s-a produs pe plan mondial, din cauza inflației și a creșterii prețurilor la utilitați, dar, in […] The post Explozie a prețurilor pe piața medicamentelor. Producatorii se plang ca materiile prime s-au scumpit și cu 2.500% first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

