Stiri pe aceeasi tema

- Raportul medico-legal arata ca tatal a curmat viata copilului intre miezul noptii si ora 1.00, inainte ca politistii sa fie sesizati de mama micutului, a afirmat, luni, purtatorul de cuvant al Poliției Romane Georgian Dragan referindu-se la cazul de la Alba Iulia, unde un barbat si copilul sau in varsta…

- Raportul medico-legal arata ca tatal a curmat viata copilului intre miezul noptii si ora 1.00, inainte ca politistii sa fie sesizati de mama micutului, a afirmat, luni, purtatorul de cuvant al Poliției Romane Georgian Dragan referindu-se la cazul de la Alba Iulia, unde un barbat si copilul sau in varsta…

- Miniștrii Sportului și de Externe, Eduard Novak și Bogdan Aurescu, sunt chemați in Camera Deputaților. Novak este așteptat pe 20 martie, la invitația USR, in timp ce Aurescu va fi prezent in Parlament pe 27 martie, la propunerea AUR, au decis membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Ministrul…

- Liderul senatorilor USR, Radu Mihail i-a cerut demisia, miercuri in plen, ministrului Catalin Predoiu, ”pentru binele justitiei din Romania”. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a participat miercuri, in plenul Senatului, unde a fost chemat de USR la „Ora Guvernului” pentru a da explicații cu privire…

- USR a anuntat luni, ca Senatul Romaniei l-a invitat oficial la Ora Guvernului pe Catalin Predoiu, dupa ce acesta a declarat ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat in cadrul unui proces, desi nu exista o sentinta in acest sens. ”In sfarsit am reusit sa obtinem ca Senatul Romaniei…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, va da explicații in Parlament, la Ora Guvernului, la solicitarea senatorilor USR. Predoiu va trebui sa spuna despre implicarea pe care a avut-o in cazul dosarului fostului soț al fostei șefe a DIICOT, Giorgiana Hosu, de la Curtea de Apel București, despre care a…

- Sorin Grindeanu a fost audiat, marți, ca martor, in dosarul de corupție al directorului CFR S.A, Ion Alexandru Simu, conform informațiilor oficiale furnizate de ministerul Transporturilor. Directorul general interimar al Companiei Naționale de Cai Ferate (CNCF) CFR SA, ion Alexandru Simu, este acuzat…

- USR cere din nou, miercuri, demisia ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode, dupa ce Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai a confirmat plagiatul și i-a cerut, la randul ei, lui Bode sa-și refaca teza de doctorat și sa-și retraga cartea bazata pe lucrare. „Universitatea „Babeș-Bolyai” a confirmat…