- Antrenorul echipei Villarreal, Unai Emery, a recunoscut ca Liverpool a fost echipa mai buna in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, iar "2-0 este un rezultat clar, meritat", relateaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liverpool are prima șansa la calificarea in finala Champions League: „cormoranii” au caștigat turul cu Villarreal, scor 2-0, dar antrenorul Jurgen Klopp a afirmat ca echipa sa trebuie sa ramana concentrata la returul de pe Estadio de la Ceramica.

- Jurgen Klopp (54 de ani), antrenorul celor de la Liverpool, a analizat partida cu Villarreal din turul semifinalelor Champions League. Germanul și-a aratat admirația pentru „Submarinul Galben” și antrenorul Unai Emery. Liverpool și Villarreal se intalnesc in turul semifinalelor Champions League, miercuri,…

- Villarreal intalneste "cea mai buna echipa a lui Liverpool din ultimii ani", a declarat antrenorul formatiei spaniole, Unai Emery, citat de EFE inaintea meciului de miercuri de pe Anfield, semifinala tur a Ligii Campionilor la fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Francis Coquelin e optimist ca Villarreal va mai torpila o favorita in drumul spre finala: „Liverpool e insa mai buna decat Bayern și are puține puncte slabe”. Cele doua se infrunta miercuri, de la ora 22:00. Ajunsa a doua oara in istorie intr-o semifinala de Champions League, Villarreal nu are de…

- Villarreal, Real Madrid, Liverpool și Manchester City sint echipele calificate in semifinalele UEFA Champions League, ediția 2021-2022, transmite digisport.ro. Manchester City - Real Madrid și Liverpool – Villarreal, semifinalele UCL In “sferturile” de marți și miercuri, transmise in direct pe canalele…

- Dupa 1-0 in tur, Villarreal a dat lovitura pe teren lui Bayern Munchen, scor 1-1. Astfel, trupa iberica este in semifinalele Champions League. In semifinale, Villarreal va da de caștigatoarea dintre Liverpool și Benfica. In tur, englezii s-au impus cu 3-1.Turul semifinalei e programat pe 26/27 aprilie,…

- Astazi, incepand cu ora 13:00 in Romania, va avea loc tragerea la sorți pentru sferturile Champions League. Evenimentul va putea fi urmarit live pe GSP.ro. Cele 8 echipe din sferturi sunt Atletico Madrid, Bayern Munchen, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid și Villarreal. In aceasta…