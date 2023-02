Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat, joi, ca au fost inregistrate 315 replici ale cutremurului cu magnitudinea 5,7 din judetul Gorj. Potrivit, INFP astfel de replici se vor mai produce cateva zile, dar ele scad, de obicei, in intensitate. INFP precizeaza ca…

- Cutremurele din ultimele zile in Oltenia a determinat autoritațile sa ia masuri de urgența in privința școlilor. Elevii din Gorj sunt in prezent in vacanța, iar vacanța unora se va prelungi și saptamana viitoare. Mai multe școli din Targu Jiu vor ramane inchise și saptamana viitoare ca urmare a cutremurelor…

- MApN anunta ca miercuri se va desfasura o noua misiune de zbor umanitar, cu trei aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, in sprijinul populatiei afectate de cutremurele din Turcia si Siria. ”O noua misiune de zbor umanitar, cu trei aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, este organizata miercuri, 15 februarie,…

- Replicile s-au ținut lanț dupa cutremurul puternic de ieri, din județul Gorj. Doar in timpul nopții s-au inregistrat 13 cutremure. In total, numarul replicilor a trecut de 50 in doar 15 ore. Potrivit site-ului Institutului Național pentru Fizica a Pamantului, miercuri, in intervalul 00.25 – 05.28 s-au…

- Doua persoane din municipiul Targu Jiu au fost ranite usor in timpul cutremurului produs marti in judetul Gorj, ele neavand nevoie de internare, a anuntat purtatorul de cuvant al SJU Targu Jiu, Mihaela Ticleanu, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, un barbat de 43 de ani s-a prezentat la UPU cu un…

- Mai multe blocuri din Targu Jiu s-au crapat dupa cutremurul de ieri dupa-amiaza. Mai mulți locuitori au postat imagini cu casa scarilor și holurile imobilelor unde domiciliaza. Oamenii se tem ca la un cutremur mai mare iși vor pierde locuințele. In municipiul Targu Jiu, aflat la aproximativ 20 de kilometri…

- Meteorologii au emis marti o avertizare Cod portocaliu de precipitatii abundente pentru judetele Prahova, Buzau, Vrancea si pentru zona montana a judetului Dambovita, valabila pana miercuri seara. In plus, o avertizare Cod galben pentru acelasi interval vizeaza nordul Olteniei, local, Muntenia, precum…

- O persoana a murit și una a fost grav ranita in urma unui accident care a avut loc, vineri, pe DN 6 in județul Caraș-Severin. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 6, la kilometrul 413+300 de metri, in zona localitații Domașnea, județul Caraș-Severin. In accident…