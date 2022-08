Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat Ucraina ca ar fi in spatele asasinarii Dariei Dughina, fiica intelectualului ultranationalist rus Aleksandr Dughin, ale carui idei se regasesc in politica promovata de presedintele rus Vladimir Putin. Ipoteza este insa considerata puțin probabila de expertii occidentali in domeniul serviciilor…

- Intr-un text publicat in revista Forumului Militar-Tehnic „Armata - 2022” și descoperit de jurnalistul ucrainean Denis Kazanskii, Daria Dughina considera ca atrocitațile de la Bucha „au fost inscenate”, subliniind ca „toate victimele, rudele victimelor și martorii au fost actori angajați”.Forumul Armata-2022…

- Rusia da vina pe Ucraina pentru asasinarea fiicei ideologului lui Putin, Alexandr Dughin. Moscova sustine ca masina Dariei a fost aruncata in aer de o femeie, membra a serviciilor secrete de la Kiev, care acum s-ar ascunde in Estonia. Ucraina neaga orice implicare si se teme acum ca liderul de la Kremlin…

- Propaganda rusa considera deja ca Ucraina este in spatele atentatului care a ucis-o pe Daria Dughin, fiica ultranaționalistului Aleksandr Dughin, cel care i-a fi oferit lui Vladimir Putin argumentele ideologice pentru a invada aceasta țara. Ei cer razbunare și o pedeapsa pe masura. Kievul se va zgudui…

- Daria Dughina, fiica in varsta de 30 de ani a ideologului rus Alexandr Dughin, a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat. Sursele de informații rusești spun ca, de fapt, ținta ar fi fost tatal ei, Alexand Dughin, un apropiat al lui Putin, suranumit „creierul lui Putin”, și omul care l-ar fi…

- Politica agresiva a NATO fața de Rusia a provocat o situație tensionata in Europa, a declarat joi purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, comentand declarațiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit caruia acțiunile Rusiei in Ucraina reprezinta un atac la adresa…

- Canada a anuntat, marti, sanctiuni impotriva Alinei Kabaeva, fosta gimnasta olimpica, presupusa iubita a presedintelui rus Vladimir Putin, precum si a altor oficiali si institutii din Rusia pe fondul razboiului declansat de Moscova in Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…